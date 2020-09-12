Diyarbakır'da kamu kurumlarında mesai saatinde düzenleme

12 Eylül 2020 Cumartesi, 10:05

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değiştirilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin mesaiye geliş ve gidiş saatlerinde, hem trafikte oluşabilecek hem de toplu taşımayı kullanacak insan sayısında yaşanacak yoğunluğun önüne geçerek salgının bulaşma tehlikesini en aza indirmek amacıyla mesai saatlerinde değişiklik yapıldı. Alınan karar doğrultusunda kurum çalışanlarının 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 08.00-16.00 ve 09.00-17.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışması kararlaştırılırken, yapılan bu değişiklikle 'Kontrollü sosyal hayat' çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedefleniyor" denildi.



