Diyarbakır'da öğretmen, 'derslerde PKK propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı

04 Ocak 2021 Pazartesi, 12:43

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan ve 24 Aralık'ta Şırnak'ta teslim olan terör örgütü PKK mensubu H.K. Diyarbakır'a getirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan H.K., "PKK'ya katılımında 2014 yılında öğrenim gördüğü okuldaki beden eğitimi öğretmeni S.E.'nin etkili olduğunu" söyledi.

H.K. ifadesinde, "S.E.'nin ders sırasında terör örgütü PKK lehine propaganda yaparak, öğrencilere eylem ve etkinliklere katılmaları yönünde telkinde bulunduğunu ve örgüte katılımında bu telkinlerin etkili olduğunu" söyledi.

H.K.'nin ifadeleri doğrultusunda beden eğitimi öğretmeni S.E. bu sabah adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 cep telefonu ve dizüstü bilgisayara da el konuldu. S.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



