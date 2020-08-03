Diyarbakır’da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Türkiye'de bireysel silahlanma artıyor, kutsanan şiddet kültürü her gün silahlı, bıçaklı kavgalara neden oluyor. Son olarak Diyarbakır'da anlaşmazlık yaşayan bir iki grup silahlı çatışmaya girdi, 12 kişi yaralandı
Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Cemiloğlu Caddesi ve Körhat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.M.A. ve Ş.K. arasında pazar yeri tartışması karakola taştı. Karakolda birbirinden şikâyetçi olan iki grubun akrabaları karakol önünde önce tartıştılar ardından silahla çatıştılar. Sokak aralarında süren silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.
Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI
Koronavirüs sebebiyle çevrede toplanan meraklı vatandaşları uzaklaştıramayan güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi yaparak kalabalığı dağıttı. Olay esnasında çevredeki araçlara kurşunlar isabet edildiği görünürken, olayla ilgili geniş çapta operasyon başlatılarak şahıslar güvenlik güçleri tarafından evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Olayı yaşayan görgü şahitleri aniden silah sesi geldiğini, sesleri duyduğunda dışarı çıkınca yaralıların yerde gördüğünü aracına kurşunlar isabet ettiğini söyledi.
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