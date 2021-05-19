Diyarbakır'da şiddetli patlama meydana geldi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:44

Diyarbakır'daki patlamanın sesi kentin bir çok noktasında duyuldu, ardından kentte siren sesleri duyuldu. Bölgedeki kaynaklar, patlamanın 8. Ana Jet Üssü civarında olduğunu söyledi.

Saat 00.52 itibariyle ikinci bir patlama daha meydana geldiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlamanın, Diyarbakır’da bir askeri tesiste gerçekleştiğini belirtti. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Sıcak gelişme, ayrıntılar geliyor…

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