Diyarbakır'da şiddetli patlama meydana geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen şiddetli patlamanın bir askeri tesiste gerçekleştiği belirtildi. Patlamanın çok sayıda insan tarafından hissedildiği ve evlerin sallandığı söylendi. Patlama, kentte büyük korku yarattı.
Diyarbakır'daki patlamanın sesi kentin bir çok noktasında duyuldu, ardından kentte siren sesleri duyuldu. Bölgedeki kaynaklar, patlamanın 8. Ana Jet Üssü civarında olduğunu söyledi.
Saat 00.52 itibariyle ikinci bir patlama daha meydana geldiği bildirildi.
İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlamanın, Diyarbakır’da bir askeri tesiste gerçekleştiğini belirtti. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.
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