Konya’da bir lokantada patlama! Alev topuna döndü
Konya’da, lokantada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın doğalgaz nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Konya'nın merkez Meram ilçesinde, önceki gece saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda, iş merkezinin üst katında bulunan lokantada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi, ardından alevler yükseldi.
ÖLENEN YADA YARALANAN OLMADI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çevrede güvenlik önlemi alınırken, doğalgaz ve elektrik dağıtım firması görevlileri tarafından doğalgaz ve elektrik panoları kapatıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın doğalgaz nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Haberler
- Konya'da Atatürk'e hakaret eden veli gözaltına alındı
- Konya'da bir sitedeki 23 Nisan kutlaması için polis tutanak tuttu
- Olayın adresi Konya! Okulun öğrenci grubunda Mustafa Kemal'e çirkin saldırı
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- Sedat Peker: Dünyayı ateşe vereceğim
- İşte son seçim anketi: AKP tarihinde bir ilk!
- Son ankette AKP oyları dip yaptı
- 'Tam kapanma' döneminde içki satışı yapılabilecek mi?
- RTÜK'ten televizyonlara talimat: Göstermeyin!
- İBB'den 'alkollü içki yasağı' açıklaması
- Kim Yo Jong’dan sert ifadeler: “İnsan artığı”
- Mustafa Varank'tan Babacan'a sert 'Fren Ali' tepkisi!
- Aşı olduğu için tepki toplayan Ebru Şallı'dan yanıt