Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 2 kişi suçüstü yakalandı
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, takip ettiği şüpheliyi, bir dinlenme tesisinde satacağı kişiyle buluşup, pazarlık yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
122 BAKIR SİKKE VE 46 TARİHİ OBJE
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada İslami ve Roma dönemine ait 122 bakır sikke ve 46 tarihi obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen tarihi objeler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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