Diyarbakır'da yangına TOMA'yla müdahale edildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, bir evde çıkan yangın, bölgede bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı bir evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı.
Alevleri gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Polis ekipleri, TOMA ve zırhlı araçla yangına müdahale etti. TOMA ile zırhlı araçta kullanılan suyla evdeki yangın kontrol altına alındı.
Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
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