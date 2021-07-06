Diyet uzmanları, kilo vermeye yardımcı olan sebzeleri sıraladı

06 Temmuz 2021 Salı, 11:21

Popsugar adlı internet sitesinin haberine göre diyet uzmanları Kate Coufal ve Lonielle Freeman, kilo vermek isteyenlerin öğünlerinde kullanabileceği sebze türlerini ve bu gıdaların ne şekilde tüketilmesi gerektiğini tarif etti.

Pişmiş ve taze sebzeler arasındaki farkın önemsiz olduğuna dikkat çeken uzmanlar, çiğ sebzelerin besin ile B ve C grubundaki vitaminleri içerdiğini, yemeğin hazırlanması sırasında bu maddelerin yoğunluğu azalsa da haşlanmış sebzelerin organizmaya faydasını etkilemeyeceğini belirtti.

Kate Coufal, “En önemlisi sebze tüketmektir. Bu nedenle bunları sizin için hazırlamanın en uygun ve lezzetli yolunu kendinize özel olarak seçmeye çalışın” diye konuştu.

Kilo vermeye yardımcı olan sebzeler arasında brokoli, havuç, marul, biber ve karnabahar gibi düşük oranda nişasta içeren alternatifleri belirleyen diyetisyenler, ayrıca tokluğu arttırdığı, kan şekeri seviyesini koruduğu ve sonuç olarak aşırı yemeyi önlediği için lif açısından zengin sebzeleri seçmenin daha iyi olduğunu ifade etti, örnek olaraksa yüksek oranda lif içeren brokoli, karnabahar, kuşkonmaz ve Brüksel lahanası gibi sebzeleri verdi.

Sputnik'in aktardığına göre, Lonielle Freeman, “Kilo verirken aşırıya kaçmamak ve sadece marul yapraklarıyla beslenmeye başlamamak çok önemli. Sürekli kalori eksikliğinin sonradan aşırı yeme tehlikesi barındırdığını unutmayın. Her şeyde denge önemli” açıklamasını yaptı.

Çiğ ya da pişmiş sebzelere yüksek kalorili sos eklemenin gereksiz olduğunu ifade eden uzmanlar, salatalarda sirke veya limon suyu kullanmanın, ayrıca lezzet için yeşillik veya baharat eklemenin daha uygun olacağını vurguladı. Diyetisyenler, tüm sebzelerin aynı miktarda vitamin ve mineral içermediğinin de unutulmaması gerektiği ve aralarından en besleyici olanları seçmeye çalışmanın önemli olduğunun altını çizdi.

Coufal ve Freeman, günde yeterli miktarda sebze tüketmek için 50’ye 50 ilkesine göre hareket edilmesini, yani tabaktaki yiyeceklerin yarısının sebze olduğunun takip edilmesini önererek, sebzelerin yemeklerin hazırlandığı sırada da örneğin garnitür sosuna eklenebileceğine işaret etti.