DNA sonuçları ortaya çıkardı: Penis yılanı

03 Ağustos 2021 Salı, 10:33

Görsel: Temsil

Reptiles & Amphibian adlı bilimsel dergide yeni yayımlanan bir makaleye göre bu canlı, "penis yılanı" olarak da bilinen bir amfibi türü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, muhtemelen zararsız olan bu bacaksız amfibinin Florida ve ABD'de kayıtlı ilk sesilyan türü olduğu bildirildi.

Yaklaşık 60 santimetre uzunluğundaki canlı, 7 Kasım 2019'da Florida Balık ve Yaban Hayatı Komisyonu üyeleri tarafından Miami'deki Tamiami Kanalı'nda yakalanmıştı. Görevlilerin besleyemediği "penis yılanı" yaşamını yitirmişti.

Analize gönderilen canlının Latince adıyla Typhlonectes natans diye bilinen ve Kolombiya'yla Venezuela'da yaygın bir tür olduğu anlaşıldı.

Daha sonra aynı yerde benzer canlılar yakalandığı için bu cinsin ABD'de kalıcı olabileceği tahmin ediliyor.

Sürüngen hayvanlar konusunda uzman olan Coleman Sheehy, "Bir gün Florida'da sesilyan bulmayı beklemezdik, bundan dolayı bizim için büyük bir sürpriz oldu" dedi.

Onların özellikle tehlike arz ettiği bir durum yok, çok ciddi yırtıcı gibi durmuyorlar. Muhtemelen küçük hayvanları yiyip daha büyük hayvanlar tarafından yenilecekler.

Bu canlıların nasıl buraya geldiği sorusunu da yanıtlayan araştırmacılar, muhtemelen birinin evde beslediği “penis yılanını” attığını söyledi.

Henüz bu amfibilerin kendilerine yabancı olan Güney Florida habitatına uyum sağlayıp sağlamayacağı bilinmiyor.