Doç. Dr. Eser: Akciğerlerin 'tuvalet temizliği' için günde 10 bin adım öneriyoruz

23 Şubat 2021 Salı, 13:22

Özel bir hastanenin Göğüs Cerrahi Kliniği’nde görev yapan Doç. Dr. İrfan Eser, Covid 19 hastalığında akciğer kapasitesinin önemini vurgulayarak, hastalığın ilk yerleşim yerinin boğaz ardından akciğerler olduğunu hatırlattı. Covid 19 virüsü tarafından akciğerlerde tutulan alanlarda viral pnömoni (zatürre) geliştiğini ifade eden Doç. Dr. Eser, bu durumda akciğerlerin normal görevini yerine getiremediğini söyledi. Doç. Dr. Eser, “Covid 19, akciğerlerde ne kadar yer tutarsa, o kadar alan oksijen ve karbondioksit değişimini yapamıyor. Covid 19 tutulumu ne kadar fazlaysa oksijen- karbondioksit değişimi o kadar az olacağından hastalığın gidişatı kötü etkileniyor. Akciğer tutulumu yüzde 40’ın üzerindeyse, hastanın durumu ölüme kadar gidebiliyor" dedi.

NORMAL OKSİJEN BASINCI 80 İLE 100 MM ARASINDA

Sağlıklı bir insanda kandaki normal oksijen basıncının 80 ile 100 mm arasında seyrettiğini anlatan Doç. Dr. İrfan Eser, bu basıncın azaldığı durumlarda dokulara yeterince oksijen gitmediğini belirtti. Dokuların oksijen ihtiyacının her dokuya göre değiştiğini de vurgulayan Doç. Dr. Eser, organların oksijensizliğe dayanıklılık sürelerini ise şöyle aktardı:

“En hassas organımız olan beynimizin oksijensizliğe dayanıklılık süresi yaklaşık 2 ile 5 dakika arasındadır. 5 dakikadan fazla durumda geri dönüşümsüz sıkıntılar meydana gelir. Kalbimizin oksijensizliğine dayanıklılık süresi yarım saat, kaslarımızın ise 8 saat civarındadır. Her organın oksijensizliğe dayanıklılığı değişir ama şu kesin ki her organın oksijen ihtiyacı mevcuttur. Bu oksijen ihtiyacı da atardamar kan gazı ile sağlanmaktadır. Kandaki oksijen seviyesi Covid 19 hastalığında daha da önemli. Kandaki oksijen miktarının 80’in altına düştüğü her durumda sıkıntılar meydana gelir. Özellikle 60’ın altına düştüğünde orta derecede, 50’nin altına düştüğünde ise yüksek derecede risk teşkil etmektedir."

DERİN NEFES ÇEKME, BALON ŞİŞİRME VE YÜRÜYÜŞ

En hayati organlardan biri olan akciğerlerin kapasitesini artırmak için çeşitli önerilerde bulunan Doç. Dr. Eser, “Akciğerlerin kapasitesi, solunum fizyoterapisi dediğimiz derin nefes çekme ve üfleme egzersizi ve yürüyüşle genişletilebilir. Derin nefes çekme, balon şişirme gibi egzersizlerin yanında en önemlisi günde 10 bin adım atmaktır. Bu egzersizler, akciğerlerin hava yollarının açık kalmasını sağlar, akciğerleri temizler. Biz buna ‘akciğer tuvalet temizliği’ diyoruz" şeklinde konuştu.

Uyku sırasında akciğerlerde sekresyon (sıvı, balgam) biriktiğini ve akciğerlerin uyku sırasında kendini temizleyemediğini ifade eden Doç. Dr. Eser, “Gün içindeki bu egzersizlerle akciğerlerdeki sekresyon rahatlıkla atılır. Günde 10 bin adım, akciğerlerin kapasitesini artıran ve kan gazı değişimini de zinde tutan bir egzersizdir. Bu egzersizleri amfizem hastaları dışında herkese öneriyoruz" dedi.