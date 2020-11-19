Doç Dr. Evren Bolgün faiz kararını değerlendirdi: "Kur geriye gelecek"

19 Kasım 2020 Perşembe, 16:01

Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti. Merkez Bankası, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi.

Merkez Bankası politika faizini eylül ayında iki yıl aradan sonra ilk kez artırmış, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren Bolgün, Merkez Bankası’nın faiz kararını cumhuriyet.com.tr’ye değerlendirdi:

Bu kararla, ‘Malumun ilanı’nın yapıldığını belirten Bolgün şunları kaydetti:

‘BİR ÖNCEKİ AY YAPMADIĞININ FAZLASINI YAPTI’

“Bir önceki ayda da 200 baz puandı piyasa fiyatlaması. Bir önceki ay yapmadığının fazlasını bu ay yapmış oldu. Yani yeni bir şey değil aslında. Piyasa 475 beklerken ben de 15 çekeceğini düşünüyordum herkes gibi çünkü zaten fonlama orda yani 14,80 de. Ama sadeleşme bence iyi bir şey, o yönde adım atmış olması iyi bir şey.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELME SARKACAK

Bundan sonrası için enflasyonda yükşeliş göreceğiz. Onu zaten Merkez'de söylemiş. Ama bence sadece Kasım ayı için görmeyeceğiz. Yani, 2021 yılının kış ayına sarkmaya devam edecek. Ocak, Şubat, Mart aylarında enflasyonun şu anki resmi faize geldiğini göreceğiz. Yükselecek olan enflasyon, daha önce yükseltilmeyen faiz, şimdi piyasaya karşı gelmek için yapılan bir gerçek malumun ilanı durum ama buna mukabil yeterli mi? Yani bütün sorunları çözecek mi? Çözmeyecektir ama kur da muhtemelen bir rahatlama yapacağı açık ki zaten yapıyor. Öncesinde de fiyatlama olarak yapmaya başlamıştı. 7,70'lerle girdi sonra 7,58'lere hatta daha altını da gördü.

‘SADELEŞME KREDİ TARAFINDA DA YAPILMALI’

Döviz tarafında da hareketlenme olacak. Önümüzdeki haftalarda yabancı yatırımcı da giriyor, sıcak paracılar. Dolayısıyla bu yabancı yatırım raporları da zaten o yönde sinyaller veriyor. Bunların hepsi kısa vadeli beklentiyi karşılayacak. Kısadan kast ettiğim ise yeni yıla kadar olan 5-6 haftalık olan periyot. O süre zaman kazandıracaktır ama diğer sorunlar yani ekonomi tarafıyla ilgili en azından sadeleşme faizde yapıldı, kredi tarafında da yapılması lazım. BDDK'dan gelecek aktif rasyosun kaldırılması gibi. TL mevduatlarındaki stopaj avantajını 2021 yılının tamamına uzatılmasında çok büyük fayda olur.

KUR GERİYE GELECEK

Kur biraz geriye gelecektir, şu anda gördüğümüz seviyenin de altına önümüzdeki günlerde gelecek. 7 liranın aşağısını çok beklemem. Ama 7 liraya doğru biraz daha yakınsayacağını düşünüyorum. Çok böyle teknik seviyeler konuşmanın bir anlamı yok Türkiye'deki sistem açısından, teknik analiz gibi göstergelerin çünkü çok dışardan müdahaleler geliyor. Ama bu şuna da bakar tabi, hukuk reformu deniliyor. Hukuk reformunun denildiğinin ertesi gününde Osman Kavala konuşuluyor. Hukuk reformu ne kadar içi doldurulacak görülecek. Pek ilk sinyaller öyle olmuyor. Eylem ve söylem birlikteliği eğer ekonomi tarafında sadeleşmeyle birlikte hukuk tarafında da olursa yabancı yatırımcı gözünde nispeten zaman kazanabiliriz ama bence şimdilik en azından yıl sonunu götürürüz yani piyasa gözüyle baktığınızda 4-5 hafta rahatlama olacak. Günü kurtardı en azından.