Doğa harikası Saros’ta kıyıları işletmeye açma inadı

24 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Bölge sakinlerinin doğa harikası Saros Körfezi’nde Keşan ve Enez sahillerinin ticari işletmeye açılmasına tepkilerine karşın dün sahillerin ihaleleri yapıldı. Saros kumsallarında toplam 127 bin 464 metrekareden oluşan 14 ayrı kıyı kesimin kiralanarak ticari alan yapılması planlanıyor. İhale başlamadan önce bölge sakinleri Edirne Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na bir dilekçe vererek ihalelerin iptal edilmesini istedi ve “kıyılar halkındır” dedi.

Edirne Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğü dün Keşan ve Enez sahillerinde bulunan 14 ayrı kıyı kesimi üç yıllık süreyle kiralama ihalesi yaptı. Bölge sakinleri Keşan sahil kıyılarında 55 bin 363 bin 88 metrekare kumsal alan, Enez sahillerinde ise 72 bin 100.44 m2 kumsal alanın kiraya verileceğini belirtti. Müdürlüğe dün dilekçe veren bölge sakinleri “14 ayrı kiralama için yapılan ilanlarda ihale ile kiralanacak DHTA alanlarının vaziyet planları bulunmamaktadır. İhale dosyası, ihale dokümanları ve ihale ilanı mevzuata, usul ve hukuka açıkça aykırıdır” denildi.

Dilekçede ihalelerin kanuna aykırı olduğuna dikkat çekilerek “Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Doğal sit alanları mevzuatı sit alanlarının korunmasını zorunlu kılmaktadır. Kiralama vakfınızın kuruluş amacı olan Çevre koruma amacına da açıkça aykırıdır. Halk olarak serbestçe kullandığımız kıyılarımızın, kumsallarımızın ticari faaliyete açmak kamu yararına aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Anayasanın 43. maddesine göre sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilmesi gerektiği vurgulanan dilekçede tüm ihalelerin iptal edilmesi istendi.