Doğa katliamını görüntülemeye çalışan gazeteci alıkonuldu

18 Haziran 2021 Cuma, 17:12

Olay önceki gün Kuzey Ege’nin turizm merkezi olarak bilinen Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde meydana geldi.

Bozcaada’da Habbele Koyu’nda kepçelerle çalışma yapılmasını haberleştirmek için çekim yapan Bozcada Haber’den Serkan İlik’in aracının inşaat bölgesinden çıkışı, çalışmayı yapan işletmenin kepçeleri tarafından engellendi.

‘Gabion Duvar’ izni adı altında Habbele’de doğayı tahrip eden çalışmalar yapan, daha önce Bozcaada Forum üyelerini ırkçı ifadelerle hedef aldığı belirtilen Bertiz Otel’in işletmecisi Kemal Özkarahan, Bozcaada Forum’un protesto haberi için sahilde çekim yapan Bozcaada Haber’den Serkan İlik’in aracını, iki iş makinası ile geçişine izin vermeyerek bir süre alıkoydu. Kepçe operatörüne çıkmak istediğini belirten İlik, ‘kepçe bozuldu’ cevabını aldı. Yaşanan tartışmanın ardından olay yerine gelen Jandarma’nın müdahalesiyle iş makinaları bir anda ‘çalıştı’, İlik’in aracının çıkışına izin verdi.

Alıkonulan Serkan İlik Jandarma’ya şikâyetçi olurken, haftalardır koyda kepçelerle çalışma yapan işletme de adalı gazeteci hakkında karşı şikâyette bulundu.

Yaşanan olayın ardından İlik'e ve Bozcaada Haber'e adalılardan ve siyasilerden destek mesajları gelirken, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de İlik'i cep telefonundan arayarak desteklerini iletti ve olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Jandarma’da ifade sırasında Serkan İlik’i arayan Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, hem sosyal medya hesabından hem de belediye hesabından İlik’e yapılanları kınadığına dair açıklama yaptı.

YAŞANANLARI ANLATTI





Serkan İlik (35), “Aylardan beri orada gabion duvar izni altında doğa katliamı olduğu iddia ediliyordu, bununla ilgili adadaki çevre örgütleri zaman zaman protestolar gerçekleştiriyordu. 2 gün önce de protesto yapılınca, ben de dün oraya çekim için gittim. Arabamı da kamuya ait olan, otele ait olmayan yolun girişine park ettim. Bu esnada çekim yapmamamı söylediler. Basın kartımın olup, olmadığını sordular. Çekimi tamamladıktan sonra aracımı alıp, dönecektim. Arkadan gelen kepçe, aşağıdaki gabion duvar kısmına girip, kepçenin girmesini istedi. Ben de söylediklerini yaptım. Ancak kepçe ve daha sonra sahilden gelen iş makinası aracımı kapatacak şekilde durdular ve ‘araç arızalandı’ diyerek benim geçişime izin vermediler. O esnada üzerime de yürüdüler. Ben bu sırada jandarmayı aradım ve kısa sürede geldi. Jandarmanın gelmesiyle ‘arızalandı’ denilen 2 iş makinası aracımızın arkasından çekildi ve çıkmama izin verdiler. Ben de kendilerinden şikayetçi oldum. Bundan sonra davanın ve orada yapılan doğa katliamının takipçisi olacağım ben de. Benim şahsıma değil, basına ya da herhangi bir vatandaşa yapılamayacak uygulamanın hukuk önünde bedel ödemeleri için adli süreci takip edeceğim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bozcaada'nın Habbele Koyu ile Sulubahçe arasında yer alan sahil boyundaki kıyı şeridine Bertiz Otel adlı bir işletme tarafından "kıyı düzenlemesi" gerekçesiyle 4 yıldır iş makinelerinin sokulması adalıların tepkisini çekmeye devam ediyor. Koydaki tahribata ses çıkarmadığı gerekçesiyle Bozcaada Belediyesini de eleştiren Bozcaada Forum üyeleri inşaat çalışmaları önünde basın açıklaması yaparak, şu konulara dikkat çekmişti: "İşletmenin denize kaydığı gerekçesiyle yapılan "gabion duvar" bölge ekosisteminde geri dönüşü olmayan tahribata yol açmıştır. Forum katılımcıları olarak, yapılan bu projenin emsal teşkil ederek aynı koyda ve adanın farklı bölgelerinde yeni tahribatlara yol açacağı ve günü birlik turizm tesisi söylemi altında hızla "özel beach club"lara zemin hazırlayacağı endişesini taşımaktayız. Vahşi turizm ile büyük bir değişim içine giren Bozcaada, sakinlerinin çoğunluğunun bilgisi dışında yapılmakta olan, birçok konuyu kapsayan yeni plan, proje ve uygulamalarla maalesef özgün kimliğini kaybetmiş, sıradan, birbirinin benzeri "turizm destinasyonları"dan bir diğerine dönüştürülmek istenmektedir." Bozcaada Forum katılımcıları Habbele Koyu'nda ve diğer koylarda emsal oluşturacak büyük doğa tahribatı yaratan plan, proje ve uygulamalara derhal son verilmesini istediler.