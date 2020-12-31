Doğal gaz ve elektriğe zam

Yeni yılın ilk gününde elektriğe yüzde 6, doğal gaza yüzde 1 oranında zam yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2020 Perşembe, 23:54
Doğal gaz ve elektriğe zam
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1414 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 

ELEKTRİK TARİFELERİNE YÜZDE 6 ZAM 

Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi. 

Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.


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