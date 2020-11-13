'Doğal ortamından uzaklaştırılmış hayvan köledir, buna hakkınız yok!'

13 Kasım 2020 Cuma, 12:05

Yazarımız Zülal Kalkandelen dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dişine işlem yapılan maymunun soğuk zemin üzerinde yattığı bir görseli paylaşarak ilgili kişilere tepki gösterdi.

Kalkandelen yaptığı paylaşımda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yel'in sosyal medya hesaplarını etiketledi.

Kalkandelen, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gün önce Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde çekilen fotoğraf! Müebbet hapis cezası almış gibi soğuk zeminde tek başına yatan hayvan doğal ortamından uzaklaştırılmış köledir! Buna hakkınız yok!

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki veterinerin verdiği bilgi: 'Dişine bir işlem yapıldı. O nedenle tecrit edildi. Zemin alttan ısıtmalı. Şartlara özen gösteriyoruz.'

Köleliğin özeni mi olur? Maymunun yeri Gaziantep ve hayvanat bahçesi değil!"