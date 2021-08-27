Doğan Alemdar, resmen Rennes'de
Rennes, Doğan Alemdar ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Kayserispor'dan transfer ettiği genç kaleci Doğan Alemdar ile sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki file bekçisi, Ligue 1 ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Silviu Lung'un yerine kaleyi devralan genç kaleci, Kayserispor formasıyla 29 maça çıkmıştı. Resmiyete kavuşan transferle beraber Doğan Alemdar, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi miili futbolcularla aynı ligde oynama fırsatı yakalayacak.
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