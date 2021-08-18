Yukatel Kayserispor'dan Doğan Alemdar açıklaması
Yukatel Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, Fransız kulübü Rennes'e transfer oldu.
Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, genç kalecisi Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar’a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz."
Transfer döneminde ismi çeşitli kulüplerle anılan 18 yaşındaki file bekçisi, Kayserispor A Takımı'nda toplam 29 maçta sahaya çıkmıştı.
Kayserispor, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) August 18, 2021
Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar’a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz. pic.twitter.com/toMlSf8tM6
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