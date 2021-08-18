Yukatel Kayserispor'dan Doğan Alemdar açıklaması

Yukatel Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, Fransız kulübü Rennes'e transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 22:53
Yukatel Kayserispor'dan Doğan Alemdar açıklaması
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Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, genç kalecisi Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar’a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz."

Transfer döneminde ismi çeşitli kulüplerle anılan 18 yaşındaki file bekçisi, Kayserispor A Takımı'nda toplam 29 maçta sahaya çıkmıştı.

Kayserispor, transferi şu paylaşımla duyurdu:


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