Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Kayserispor'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, takım arkadaşlarına veda etti.
Yukatel Kayserispor alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transferi açıklanan Doğan Alemdar takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rennes takımına transfer olan değerli kalecimiz Doğan Alemdar akşam antrenmanı öncesinde teknik direktörümüz Hikmet Karaman, futbolcularımız ve kulüp personellerimiz ile vedalaştı. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Transfer döneminde ismi çeşitli kulüplerle anılan 18 yaşındaki file bekçisi, Kayserispor A Takımı'nda toplam 29 maçta sahaya çıkmıştı.
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