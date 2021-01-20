Doğan Holding'in bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji halka arz için SPK'ya başvurdu

Doğan Holding'e bağlı ortaklığı Galata Wind Energy, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:44
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Toplam 269 megawatt (MW) kurulu güce sahip şirketin rüzgar ve güneş santrallerinin ürettiği elektrik YEKDEM kapsamında kamunun alım garantisi altında bulunuyor.

Doğan Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada, şirketin yurt içi ve yurt dışında büyümeyi hedeflediği, dağıtık ve alternatif enerji teknolojilerine yönelmeyi hedeflediği ifade edildi. 

Kaynak: Reuters


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