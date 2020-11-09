Doğanlar Apartmanı görevlisi Mustafa Turbaş, çıkan cesetleri tek tek teşhiş ederek yakınlarına bildiriyor
İzmir’de 6.9 büyüklüğünde yaşanan depremde Doğanlar Apartmanı görevlisi Mustafa Turbaş, enkazdan çıkan cesetleri tek tek teşhiş ederek yakınlarına bildirdi. Her teşhiş sonrası gözyaşlarına boğulan Turbaş, “Bina gözümün önünde yıkıldı. O anları unutmak zor. Ambulansa konulan cesetleri ağlayarak teşhiş ettim. 14 kişinin hepsi ile hatıralarım vardı. Hiç uyuyamıyorum. Uyuduğum zaman ağlayarak kalkıyorum” dedi.
Deprem anında yıkılan binanın dışında olan ve o anları saniye saniye yaşayan Turbaş, binadan ilk olarak eşi ve çocuğunu kurtardı. Ardından da enkaz altında kalan yaralıların çıkarılmasına yardımcı oldu. Yıkılan apartmanda 8 yıldır çalışan Mustafa Turbaş, en büyük acı ve travmayı cesetlerin teşhisi sırasında yaşadı.
AFAD ve polis, enkazdan ölü olarak çıkarılan kişilerin teşhisi için Turbaş’da yardım istedi. 42 dairede yaşayan herkesi tanıyan Turbaş, beton yığınları arasından çıkarılan 14 kişiyi ambulansta tek tek teşhis etti. En büyük acıyı ise ölenlerin yakınlarına verdiği zaman yaşadı.
Cesetleri teşhis ederken yaşadığı o anları Cumhuriyet’e anlatan Mustafa Turbaş, “Bina gözümün önünde yıkıldı. O anları unutmak zor. Ambulansa konulan cesetleri ağlayarak teşhiş ettim. 14 kişinin hepsi ile hatıralarım vardı. Kamil bey, Eda hanım ve eşi Ateş bey’i teşhis ederken çok etkilendim. Ben ve eşim onlara daha çok yakındık ve aile dostumuzdu. O haberleri yakınlarına söylemek hiç kolay değildi” dedi.
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