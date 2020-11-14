‘Doğayı bitirecek yasa’ uyarısı

14 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Teflifteki, “ruhsatsız alanların madenciliğe açılmasına neden olabilecek” düzenleme ile “havaya zehirli gaz salan araba lastiği ve çöplerin yakılması ile elde edilen enerjiyi ‘yenilenebilir enerji’ olarak tanımlayan” düzenlemeye tepki gösteren Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, düzenlemeler ile “geçici” denilen maden sahalarının kalıcı olacağını düşündüklerini belirterek “Doğa adına kaygı duyuyoruz” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen enerji alanında düzenlemeler içeren torba teklifin önümüzdeki hafta genel kurula gelmesi bekleniyor. ÇMO Genel Başkanı Kahraman, “ruhsat alanının çeşitli nedenlerle uygun olmaması, özel mülkiyet izinlerinin alınamaması durumlarında ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulmasına izin verilebileceği” yönündeki düzenlemeye dikkat çekerek bu uygulamanın, doğanın ve kamunun yararına kullanılmayacağını düşündüklerini söyledi. Ruhsatsız alanlardaki geçici tesisleri “yayılma” olarak nitelendiren Kahraman, “Bunun bir sınırı yok. Doğa adına kaygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KİRLETME KAÇINILMAZ’

Araba lastiği ve çöplerin yakılmasından elde edilen enerjinin “yenilenebilir enerji” olarak değerlendiren ve teşvik veren düzenlemeye de tepki gösteren Kahraman, binlerce ton lastiğin yakılacağını kaydetti. Atık yakımının sadece araba lastiği ile sınırlı kalmadığını, tüm plastikleri kapsadığını söyleyen Kahraman, atık ithalatına dikkat çekti. Kahraman, “Bu durum, ithalat ile eklenecek bir kaynak haline gelecek. Bu, ithal çöp çıkmazının sonucudur. Plastik atıkların tümünün kansorejen etkisi ve yakma sonucu atık oluşturması ile havaya verilen etkileri var. Havaya verilen emisyonların yağmurla toprağı ve suyu kirletmesi, insan sağlığını tehdit etmesi kaçınılmaz” uyarısında bulundu.