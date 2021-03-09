Dogecoin'in kurucusu Elon Musk'a seslendi: 'Onu Ay'a götür'

09 Mart 2021 Salı, 12:02

Dogecoin'in kurucu ortağı Billy Markus, Newsweek'e konuştu ve "Elon Musk gibi bir müttefikinizin olması gerçekten inanılmaz. Bence Ay'a roketlerinden biriyle Dogecoin gönderse gerçekten harika olur" dedi:

Elon Musk'ın Dogecoin'e desteğini ve onunla eğlenişini takdir ediyorum. Mim'den ibaret bir para birimine destek olmak isteyen herkesin tavrının böyle olmasını umuyorum.

ABD'de yaşayan 38 yaşındaki Markus, Dogecoin projesini 2013'ün sonlarında yazılım mühendisi Jackson Palmer'la işbirliği yaparak başlatmıştı.

Aslında Dogecoin projesi, diğer kripto para birimlerinden farklı olarak bir şakayla başlamıştı. Litecoin diye bilinen açık kaynaklı bir yazılımın kullanıldığı proje, Bitcoin gibi daha ciddi rakiplerinin parodisiydi.

Öte yandan kurulduğundan bu yana Dogecoin, kendi alt kültürünü yarattı ve birçok ünlü hayranı oldu. Para birimi, Elon Musk'ın yanı sıra rapçi Snoop Dogg ve rock yıldızı Gene Simmons'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların ardından hayran kitlesini genişletti.

Örneğin teknoloji milyarderi Musk, 4 Şubat'ta Twitter hesabından, "Dogecoin halkın kripto parasıdır" diye yazmıştı. Musk'ın Dogecoin'le ilgili son tweeti ise 1 Mart'ta atılmıştı. Bu paylaşımda, para biriminin bayrağı ve ona popülerlik kazandıran köpek simgesi, Ay'da resmedilmişti.

On the actual moon — Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2021

Kaynak: Independent Türkçe