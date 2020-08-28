Doğru sütyen seçimi nasıl yapılır?

28 Ağustos 2020 Cuma, 17:09

Yedi farklı göğüs tipinin olduğunu ve sütyen seçerken bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Tasarım ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Pınar Göktürk, göğüs şekline göre sütyen seçiminin nasıl yapılacağını anlattı.

“Birbirinden ayrık” göğüs tipine uygun sütyen seçimi:

İki göğüs arasında bir ya da iki parmak genişliğinde mesafe varsa göğüs tipi “birbirinden ayrık” olarak adlandırılıyor. Bu tip göğse sahip olan kadınlar, göğüsleri ortada toplayacak t-shirt sütyen modellerini tercih edebilir. Bununla birlikte iki göğüs arasındaki boşluğu gizlemek istiyorsa, balkonet sütyenleri de kullanabilir.

Yuvarlak göğüsler için balensiz sütyen tercih edilebilir:

Göğüs şekli yuvarlak, yani üst ve alt kısım aynı ölçüde olan kadınlar, destekli sütyenlerden kaçınmalıdır. Bunun yerine desteksiz ya da göğsün doğal yapısını koruyan balkonet stili sütyen kullanılmalıdır. Aynı zamanda göğsün arasını ayrı tutacak şekilde tasarlanan spor sütyenleri de yuvarlak göğüslü kadınlar tarafından tercih edilebilir. Konfor açısından da büyük avantaj sağlayan spor sütyenleri, özellikle rahat etmek isteyen kadınlar için en doğru tercih sayılabilir.

Asimetrik göğüs tipi için en doğru tercih pedli sütyen:

Birçok kadının bir göğsü diğerinden büyüktür. Fakat bazı kadınlarda bu fark çok belirgin olmakla birlikte kişinin kendini kötü hissetmesine de neden olabiliyor. Bu göğüs tipine sahip olan kadınların pedi çıkarılabilen sütyen modellerini tercih etmesi gerekiyor. Böylelikle büyük olan göğüsteki ped çıkarılarak, her iki göğüsün eşit gözükmesi sağlanabilir. Aynı zamanda diğerinden küçük olan göğse çift destek ped eklenerek her iki göğüs eşit boyutlara getirilebilir.

Çan göğüs tipinde göğsü kavrayan sütyenler kullanılmalı:

Geniş başlayan, orta kısımda dolgunlaşan ve uç kısımda daralan göğüsler, çan tipi göğüs olarak adlandırılıyor. Göğüsleri bu şekilde olan kadınların, göğsü tam kavrayan sütyenleri tercih etmesi öneriliyor. Bu sayede göğsün sarkık durması engellenerek, daha hoş bir görünüm yaratılabilir. Ayrıca çan göğsün daha kalkık durması isteniyorsa destekli sütyenler de kullanılabilir.

Üçgen göğüslü kadınlar için destekli sütyenler:

Ayrık göğüs tipine benzeyen üçgen göğüsler, aşağıya doğru uzanır ve sarkık gözükür. Bu tip göğüs şekline sahip olan kadınlar, hem alttan hem de yandan destekli sütyenler tercih edebilirler. Sütyenin iskelet yapısında biri aşağıda diğeri kenarlarda olmak üzere iki destek yapısı bulunmalıdır. Bununla birlikte sarkık göğüslerin sırta oluşturduğu ağrıyı önlemek amacıyla sırtı çarpaz askılı sütyenler kullanılabilir. Böylelikle sütyen sırttan destek alarak göğüsleri toparlar ve kişinin kendini daha rahat hissetmesine yardımcı olur.

Zıt kutuplar göğüs tipinde memeler birbirine yakınlaştırılmalı:

Meme uçları dışarıya dönük kadınlar için yanlardan destekli sütyenler en doğru tercih oluyor. Yandan göğüsleri iterek birbirine yakınlaşmasını sağlayan destekli sütyenler, göğüs arasındaki boşluğun kapanmasını da yardımcı oluyor. Bu tip göğüs şekline sahip olan birçok kadının en çok şikayet duyduğu nokta göğüs arasındaki mesafenin fazla olmasıdır. Bu nedenle destekli sütyenler sayesinde olabildiğinde göğüs boşluğu kapatılarak, kişinin kendini daha iyi hissetmesi sağlanabilir.

Gözyaşı göğüs tipinde her sütyen modeli kullanılabilir:

Yuvarlak ancak üst kısımları hafif daha küçük olan göğüsler gözyaşı göğüs tipine giriyor. Bu tip göğsü olan kadınlar damla, destekli ve desteksiz sütyen modelleri başta olmak üzere her model sütyeni rahatlıkla kullanılabilir. En ideal göğüs tipi olarak bilinen gözyaşı şeklindeki göğüsler için sütyen seçimi yapmak oldukça kolaydır.