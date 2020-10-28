Doğu Akdeniz’de İngiltere ve Fransa’dan ortak tatbikat

İngiliz donanması, Kıbrıs Sahil Güvenliği ve bir Fransız fırkateyni Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2020 Çarşamba, 11:22
Doğu Akdeniz’de İngiltere ve Fransa’dan ortak tatbikat
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İngiltere, Fransa ve Kıbrıs'la birlikte son on yılın en büyük donanma tatbikatını gerçekleştirdi. Sancak gemisi HMS Albion'la birlikte üç savaş gemisiyle tatbikata katılan İngiltere, Kıbrıslı devriye gemisi ve helikopterlerle ve Fransız fırkateyn Jean Bart'la birlikte Kıbrıs kenti Limasol açıklarında ortak manevralar gerçekleştirdi.

Associated Press’e (AP) konuşan Kraliyet Donanma Komutan Yardımcısı Phil Dennis "Bu harekat Britanya'nın, NATO müttefikleri ve partnerleriyle işbirliği halinde Avrupa'nın savunması ve güvenliğine yönelik taahhüdüne bağlılığını ortaya koymaktadır" dedi.

                                                                                       

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