Doğu Karadeniz'de endişeli bekleyiş: İşte Rize, Trabzon ve Artvin için Meteoroloji'nin son değerlendirmesi
Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle bölgede endişeli bir bekleyiş yaşanıyor. Rize'de kriz masası oluşturulurken, Trabzon'un ilçelerinde camilerden anons yapılıyor.
Doğu Karadeniz'de art arda yaşanan sel felaketlerinde 6 yurttaş yaşamını yitirdi. Sele kapılıp kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürerken, bölge için bir kez daha sel uyarısı yapıldı.
SAĞANAK UYARISI YAPILDI
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'deki yağışların bugün etkisini artırması bekleniyor. Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
RİZE'DE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ
Rize'de olası sel ve afetlere karşı kriz masası oluşturuldu. Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında sabah 07.00 itibariyle AFAD acil yönetim merkezinde kriz masası oluşturularak gelişmeler takip edilmeye başlandı.
Yapılan açıklamada yurttaşların dikkat etmesi gerektiğinin altını çizilerek “Sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Dere yataklarından ve heyelan riski bulunan yerlerden uzak duralım” ifadelerine yer verildi.
CAMİLERDEN ANONS YAPILIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların etkili olacağı açıklanmasının ardından Trabzon'da 18 ilçedeki camilerden anons yapıldı. Ortahisar ilçesinde merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden yatsı namazı öncesi vatandaşlara duyuruldu.
"PROBLEM OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"
CNN Türk televizyonunun meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili olarak CNN Türk televizyonunda yaptığı değerlendirmede, "Komşumuzda bile var ama Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin bu bölgelerde biraz problem olacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.
SİNOP'TA SAĞANAKLA BİRLİKTE DENİZDE OLUŞAN HORTUM KORKUTTU
Sinop'ta denizde hortum oluştu, etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Dikmen ve Gerze ilçelerinde etkili oldu.
Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Trafikte zaman zaman aksamaların meydana geldiği kentte, belediye ekipleri su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.Karakum mevkisi açıklarında da denizde hortum oluştu.
Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu, vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
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