Doğu Perinçek'in '15 Temmuz' iddiasına Emniyet'ten açıklama

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:10

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 Temmuz gecesi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emniyet müdürlerinin bir toplantı yaptığını ve bu toplantıdan çıkan kararın, “TSK darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz” olduğunu ve bunun da teşkilat içinde tüm personele gönderildiğini iddia etmişti. Olay yaratan iddia ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Doğu Perinçek’in iddiaları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Öncelikle Emniyet Teşkilatı olarak şehitlerimizin olduğu bu acılı günümüzde açıklama yapmak zorunda kalmaktan dolayı büyük bir üzüntü duyduğumuzu, ancak 15 Temmuz gibi önemli bir olaya ilişkin tarihe yanlış bir not düşülmesini önleme ve kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

Habertürk TV kanalında 15 Temmuz’un 4. yıldönümünde yayınlanan bir programda 15 Temmuz 2016 gecesi Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet müdürlerinin toplantı yaptığı, bu toplantıda “TSK darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz” şeklinde çıkan kararın mesaj ile teşkilatımız içinde tüm personele gönderildiği asılsız bir iddiada bulunulmuştur.

Demokrasimize, hukuk devletine, milli birlik ve beraberliğimize kasteden ve Türkiye’yi işgal etmek isteyen FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine karşı Teşkilatımız bütün gücüyle karşı koymuş, alçaklara fırsat vermemiş, bu yolda 63 şehit, 284 gazi vermiş, yapılan kahramanca mücadeleye bütün milletimiz şahit olmuştur.

İfade etmek isteriz ki; Türk Polis Teşkilatı olarak bu iddiayı şiddetle reddediyoruz. Bırakınız Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını, taşra teşkilatı da dahil hiçbir kademesinde iddia edildiği gibi bir konu gerçekleşmemiştir, benzer bir şifai emir de verilmemiştir.

Hal böyle iken aradan geçen 4 yıl içerisinde yapılan yargılamalar ve tanık beyanları da dahil olmak üzere maddi hiç bir delil de ortada yokken, böylesine yanlış, asılsız, mesnetsiz, zan altında bırakmaya dönük iddianın hangi amaçla ortaya atıldığı anlaşılamamıştır.

Asayiş, huzur ve güvenin sağlanmasının yanı sıra “esas misyonu demokrasinin teminatı olmak olan” ve vazifesini canı pahasına şerefi ile yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, 175 yıldır vatanımızın ve milletimizin birliği ve beraberliğinin teminatı olmuş, aynı kararlılıkla bundan sonra da olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.