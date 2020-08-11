Doğu ve Güneydoğu Anadolu hak ihlalleri raporu açıklandı: 85 yurttaş işkenceye, 204 çocuk cinsel istismara uğradı

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

İHD Genel Başkan Yardımcısı Rehşan Bataray Saman, bölge temsilcisi Abdusselam İnceören, Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun ve Diyarbakır Şube yöneticileri Ercan Yılmaz ile Yakup Güven’in katıldığı toplantıda raporda yer alan hak ihlalleri şöyle sıralandı:

2020’NİN İLK YARISI

“2020 yılının ilk 6 ayında en az 85 yurttaş işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Cezaevlerinde en az 441 siyasi mahpus, hiçbir gerekçe gösterilmeden veya politik tutumlarından sorumlu tutularak ailelerinden uzak illerde bulunan hapishanelere sürgün edilmişlerdir. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme durumunun tartışılması kabul edilemez. İç hukukta kadına yönelik şiddete dair var olan yasa maddelerinin yetersizliği ortadadır. İstanbul Sözleşmesi, devletlerin şiddeti bitirmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğini hem yasalarında hem de toplumsal yaşamda hayata geçirmesi gerektiğini belirten uluslararası bir sözleşmedir. Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin ortadan kalkması için devletlerin kapsamlı ve bütüncül politikalar geliştirmesi gerekirken sözleşmeden çekilmek kabul edilemez. İlk 6 ayda, 6 çocuk katledildi, 3 çocuk intihara sürüklendi. 204 çocuk ise cinsel istismara maruz kaldı. Bölgede, aralarında üniversite öğrencileri ve politikacıların bulunduğu 104 kişiye politik nedenlerle soruşturma ve davalar açılmış, yine açılan soruşturma ve davalarda 121 kişiye çeşitli cezalar verilmiştir.”