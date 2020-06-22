Doğukan Manço, babasının tam ismini açıkladı
Doğukan Manço, 1999 yılında yaşamını yitiren babası Barış Manço adıyla bir belgesel yayınladı. Belgesel'de Manço'nun tam adının "Mehmet Barış" olduğu ifade edildi.
‘Barış Manço'nun asıl ismi’ adlı programda, babası hakkında bilinmeyenleri anlatan Doğukan, Barış Manço’nun aslında birden fazla ismi olduğunu söyledi.
Belgesel'de konuşan Doğukan Manço, şu ifadeleri kullandı:
“II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak ‘Savaş' ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi ‘Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor. Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla; 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam doğmuş. Onu da anmak üzere babamın ismine ‘Yusuf' eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler ‘Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara ‘Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş. 1954'te ortaokula geçiş sınavına girerken, okulda dalga geçmesinler diye nüfus müdürlüğüne gidip ‘Tosun Yusuf' ismini çıkartmışlar.”
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