Doğum sonrası koronavirüse yakalanan Ezo Sunal'dan açıklama

10 Nisan 2021 Cumartesi, 12:50

Mart ayında ilk bebeğini kucağına alan ancak doğumdan 5 gün sonra koronavirüs olduğunu öğrenen Ezo Sunal yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medya hesabından kızı ile el ele fotoğrafını paylaşan 36 yaşındaki Ezo Sunal yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Nova 03.03.2021. Doğumdan 5 gün sonra covid pozitif çıktı testim... 8 gün hastanede, 2 gün evde karantinada kaldım. 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim çok şükür. Daha 40'ımız çıkmadan endişe, hastalık, özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler."