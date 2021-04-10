Doğum sonrası koronavirüse yakalanan Ezo Sunal'dan açıklama
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, Mart ayında doğumdan kısa bir süre sonra Covid-19’a yakalanmıştı. Sunal, kendisinin ve bebeğinin sağlık durumunu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mart ayında ilk bebeğini kucağına alan ancak doğumdan 5 gün sonra koronavirüs olduğunu öğrenen Ezo Sunal yaşadıklarını anlattı.
Sosyal medya hesabından kızı ile el ele fotoğrafını paylaşan 36 yaşındaki Ezo Sunal yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Nova 03.03.2021. Doğumdan 5 gün sonra covid pozitif çıktı testim... 8 gün hastanede, 2 gün evde karantinada kaldım. 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim çok şükür. Daha 40'ımız çıkmadan endişe, hastalık, özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler."
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