Doğuma 3 hafta kala koronavirüse yakalanmıştı... Duygu Ömrüuzun'dan acı haber
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olan ve doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanınca, karnındaki bebeği ameliyatla alınıp, kuvöze konulan Duygu Ömrüuzun (34), tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Duygu Ömrüuzun, doğumuna 3 hafta kala fenalaşıp Ankara'da Şehir Hastanesi'nde gitti. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Ömrüuzun'un test sonucu pozitif çıktı. Tedaviye alındığı hastanede durumu ağırlaşınca entübe edilen Ömrüuzun'un sezaryenle alınıp, hayata tutunan bebeği ise kuvöze konuldu.
İki çocuk annesi Ömrüuzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen, önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ömrüuzun, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü, haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Gümüşhane Devlet Hastanemizde ebe olarak görev yapan, Duygu Ömrüuzun Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında vermiş olduğu hayat mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını paylaştı.
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