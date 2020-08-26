Doktora dayak
Samsun’da özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Nurullah Burak Korkmaz, Atakum ilçesi Küçükkolpınar’daki evinin önündeki düğün konvoyunu ve çok sayıda maskesiz vatandaşı polise ihbar ettiği için düğün sahibi tarafından darp edildi.
Hastaneden darp raporu alan Korkmaz, saldırgandan şikâyetçi oldu. Doktoru darp eden saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.
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