Doktora saldırana 20 yıl hapis

İzmir’de geçen yıl ekim ayında yaşanan olayda hastaneye gelen Bayram Kaynak, doktor Songür’den yeşil reçeteli ilaç yazmasını istemiş doktor ise yazamayacağını söylemişti. Hastaneden ayrılan şüpheli bir gün sonra yeniden hastaneye gelmiş, doktoru boğazından jiletle yaralamıştı. Doktor Kadir Songür ölümden dönmüştü.

Sibel Bahçetepe
24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00
Doktora saldırana 20 yıl hapis
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli asistan doktor Kadir Songür’ü jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi. 

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayram Kaynak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, doktorun ölümden döndüğünü belirterek “Mahkeme saldırgana en üst sınırdan ceza verdi ve cezada indirim yapmadı. Bütün bunlar şiddetin cezasız kalmadığını göstermesi açısından önemli. TTB ve İzmir Tabip Odası olarak sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz sürecek” dedi. 

Çamlı, “Sağlıkta uygulanan neoliberal politikalar, performans sistemi şiddeti arttırıyor. Şiddet pandemide de durmadı. Sağlık çalışanlarının korunması için bakanlık gerekli adımları atmalı” diye konuştu.


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