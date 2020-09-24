Doktora saldırana 20 yıl hapis

24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli asistan doktor Kadir Songür’ü jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayram Kaynak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, doktorun ölümden döndüğünü belirterek “Mahkeme saldırgana en üst sınırdan ceza verdi ve cezada indirim yapmadı. Bütün bunlar şiddetin cezasız kalmadığını göstermesi açısından önemli. TTB ve İzmir Tabip Odası olarak sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz sürecek” dedi.

Çamlı, “Sağlıkta uygulanan neoliberal politikalar, performans sistemi şiddeti arttırıyor. Şiddet pandemide de durmadı. Sağlık çalışanlarının korunması için bakanlık gerekli adımları atmalı” diye konuştu.