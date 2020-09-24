Doktora saldırana 20 yıl hapis
İzmir’de geçen yıl ekim ayında yaşanan olayda hastaneye gelen Bayram Kaynak, doktor Songür’den yeşil reçeteli ilaç yazmasını istemiş doktor ise yazamayacağını söylemişti. Hastaneden ayrılan şüpheli bir gün sonra yeniden hastaneye gelmiş, doktoru boğazından jiletle yaralamıştı. Doktor Kadir Songür ölümden dönmüştü.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli asistan doktor Kadir Songür’ü jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayram Kaynak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, doktorun ölümden döndüğünü belirterek “Mahkeme saldırgana en üst sınırdan ceza verdi ve cezada indirim yapmadı. Bütün bunlar şiddetin cezasız kalmadığını göstermesi açısından önemli. TTB ve İzmir Tabip Odası olarak sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz sürecek” dedi.
Çamlı, “Sağlıkta uygulanan neoliberal politikalar, performans sistemi şiddeti arttırıyor. Şiddet pandemide de durmadı. Sağlık çalışanlarının korunması için bakanlık gerekli adımları atmalı” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Altı Akdeniz ülkesi Türkiye’ye karşı birleşti
- 800 milyon dolar rüşveti hangi siyasiler aldı?
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Paçavra
Video Haberler
- Sağlıkçılara saldırıya ilişkin yeni görüntüler
- Traktör sürücüsünün en talihsiz anı kamerada
- Maskesiz yurttaş polisi tehdit etti, ortalık karıştı
- Dev robotu böyle yürüttüler! 18 metre uzunluğunda
- Maske takmayan kardeşler yumrukla 2 polisi yaraladı!
- İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı!
- Çocukları için kurşunların önüne atlayan baba kamerada
- Koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin Amerikan bayrağı
- CHP'li Sarıbal: Munzur'u rahat bırakın!
- Üsküdar Sahili'ndeki 2 büfe yıkıldı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Altı Akdeniz ülkesi Türkiye’ye karşı birleşti
- 800 milyon dolar rüşveti hangi siyasiler aldı?
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Paçavra