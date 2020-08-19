Doktorlardan uyarı: Pandemi hastaneleri yeniden açılmalı

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Türkiye’de 24 bin 965’i erişkin olmak üzere toplam 39 bin 279 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Yoğun bakım yataklarının yüzde 42.9’u Sağlık Bakanlığı, yüzde 41.3’ü özel hastaneler, yüzde 15.6’sı üniversite hastanelerinde yer alıyor. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, bilimsel gerekçelere dayandırılamayan erken açılma kararları nedeniyle özellikle 1 Haziran sonrasında hem olgu sayılarında hem de yoğun bakımda tedavi gören, solunum desteğine gereksinim duyan hasta sayılarında artışın yaşandığını anımsatarak “Nitelikli, kamusal kaynaklı sağlık hizmet sunumuna her zamankinden daha fazla gereksinim duyulacaktır. İhtiyaç duyulan illerde pandemi hastaneleri tekrar faaliyete geçmeli ve özel-kamu-üniversite tüm yoğun bakım servislerinde Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile hizmet sunumu yapılmalıdır. Eğer pandemi döneminde kamu-özel-üniversite tüm hastanelerin içine düştükleri finansal zorluklar çözülmez ise sadece yoğun bakımlar değil tüm servislerde sorun yaşanacağı aşikârdır” dedi.

‘AKILCI KULLANILMIYOR’

Sağlık Bakanı’nın, koronavirüs tablosunda yaptığı değişiklik ile yoğun bakım ve entübe hasta sayısını tablodan kaldırdığını ancak bunun bazı illerde hastalara yoğun bakım servislerinde yatak bulunmaması sorununu ortadan kaldırmadığını belirten Demir ve Kılıç “Bugün birçok ilde yoğun bakım servislerinde boş yatak bulunamamasının temel nedenleri arasında hastane işletmelerinin yoğun bakım yataklarını en çok para kazandıran hizmet olarak görmesi, yoğun bakım servislerine endikasyonsuz hasta yatışları ve yoğun bakım yataklarının akılcı kullanılmaması, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 29 Haziran 2020 tarihinden itibaren özel hastanelere Covid-19 tedavisi gören hastalar için yoğun bakım pandemi bakım ücreti ödemesini iptal etmesi yer almaktadır” değerlendirmesini yaptı.

Demir ve Kılıç, “Özel-kamu-üniversite tüm yoğun bakım servislerinde Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile hizmet sunumu yapılmalıdır” dedi.