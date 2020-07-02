Doku ailesinin avukatı: Savcılık taleplerimizi reddediyor

02 Temmuz 2020 Perşembe, 02:00

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21) tam 180 gündür kayıp. Mart ayında, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen’in, Tunceli Cumhuriyet Savcılığı’ndan soruşturmanın derinleştirilmesi için talep ettiği bazı konulara 4 ay sonra yanıt verildi. Taleplerinin çoğunun reddedildiğini ve soruşturmanın ilerlemesinde bir isteksizliğin olduğunu belirten Çimen, “Bunlar dosyayı sürüncemede bırakıyor. Bugüne kadarki taleplerimizin sadece yüzde 15’i kabul edildi. Onlar da hızlı bir şekilde yerine getirilmiyor. Kayıp dosyalarında acil hareket edilmesi gerekiyor. Buna dikkat edilmiyor. Taleplerimizin çoğu bir müzakereyle yanıtlanabilir. Tüm aksilikler nedense Gülistan’ın dosyasını buluyor” dedi.

BİRDEN FAZLA KOPYA

Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü saat 12.24’te, Sarı Saltuk Köprüsü’ndeki bariyerlerin arasında otururken bir araçtan çekildiği belirtilen görüntüleri, incelenmesi için Ulusal Kriminal’e kayıtlı özel bilirkişiye gönderilmişti. Ancak bilirkişi kendilerine gönderilen görüntüleri, birden fazla kopyası alınarak kalitesi düştüğü gerekçesiyle savcılığa iade etti. Bilirkişi, savcılıktan bu görüntülerin ilk kaydını istedi. Ayrıca iki tanığın da Doku’yu en son, saat 16.41’de aynı köprü üzerinde gördüğünü söylemesine rağmen plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarının saat 12.30-13.30 aralığı dışında gece 00.00’a kadar alınması yönünde Doku ailesinin yaptığı talep de reddedildi. Avukat Çimen, “16.41’den sonrası araştırılmalı, önemli olan bu. Bu talebimiz niye reddedilir?” diye sordu.

HTS TALEPLERİNE RED

Doku’un en son bulunduğu yerdeki baz istasyonundan sinyal alan kişilerin tespit edilmesi yönündeki talep de yine savcılık tarafından kabul edilmedi. Abarakov’un kullandığı telefon hattının sahibi, eski polis üvey baba E.Y. adına kayıtlı tüm hatların HTS kaydının incelenmesi talebi de reddedildi. Kararla ilgili Çimen, “Şüphelinin teslim ettiği telefon çift girişli. Bizde şüphelinin, E.Y.’nin başka bir hattını da kullanmış olabileceğini düşündük. Talebimiz hemen, ‘Yok E.Y. dosyada şüpheli değil’ denilerek reddedildi. E.Y. adına kayıtlı bir hattın HTS incelenmesi kabul ediliyor, diğeri kabul edilmiyor. Bu çelişkidir” dedi. Dosyada sadece 3 günlük HTS kaydı olan ve Doku kaybolduktan 54 gün sonra el konulan Abarakov’un telefonunun HTS kaydının incelenmesi ise 1 aya çıkarıldı. Şüpheli Abarakov’un, telefonuna el koyma kararı da yeniden verilerek, telefonun incelenmesi için adli tıpa gönderilecek. Avukat Çimen, HTS kaydının 1 ayla sınırlandırılmasını eleştirerek, “Niye sadece 1 aylık HTS kaydı? Kayıp vakası sürdüğü için şu ana kadarki HTS kaydı alınmalı” diye konuştu.

DUDAK OKUMA YÖNTEMİLE ÇÖZÜLMESİ

Doku’nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı şüpheli olarak geçen Abakarov ile kaybolduğu gün kafe önünde yaptığı görüşmelerin içeriğinin dudak okuma yöntemiyle çözülmesi yönündeki talep ise kabul edildi. Doku, kaybolmadan birgün önce darp ettiği ve polislik olan Abakarov’un 4 Ocak gecesine ilişkin hareketlerinin tespiti için yapılan talep kabul edilerek güvenlik kameralarına bakılacak. Doku’nun telefonuna başka bir hattını takması veya başka birinin onun telefonun kullanmış olma ihtimaline karşı yapılan talep de kabul edilerek, Doku’nun telefonunun IMEI’i BTK gönderilecek, telefona hangi kartlar takıldığına bakılacak ve sinyal bilgileri istenecek.