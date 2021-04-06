Dolandırıcılar kralı 'Raki' lakaplı Güney Zobu kimdir?
Sülün Osman'dan sonra Türkiye'nin en büyük dolandırıcısı olarak tanınan 'Raki' lakaplı Güney Zobu 82 yaşında yaşamını yitirdi. Milyonerlerle buluştuğu otellerin iki giriş-çıkışı olmasını tercih eden Zobu, ‘çift kapı’ diye adlandırılan dolandırıcılık yöntemini bulmuştu. Zobu ayrıca subay kılığına girerek dönemin ünlü siyasetçisi Süleyman Demirel’le de sohbet etmişti.
Ünlü dolandırıcı, ‘Raki’ lakaplı Güney Zobu, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Melike Zobu'nun da babası olan Raki, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcısı olarak tanınan Sülün Osman'ın ardından gelen ikinci isimdi.
Güney Zobu General Hasan Rıza Zobu’nun torunu, Moskova Büyükelçisi Şemsettin Zobu’nun oğlu, işadamı Kuzey Zobu’nun ağabeyi, oyuncu Melike Zobu’nun da babasıydı. Ancak onu ünlü yapan akrabaları değil bizzat kendisiydi.
1980’li yıllarda dolar taşımanın yasak olduğu günleri, kendi yoluyla kazanç kapısına dönüştürmüştü. ‘Sülün Osman’ lakaplı Osman Ziya Sülün’den sonra ülkenin en büyük dolandırıcısı olarak anılıyordu. Hedefinde, kaçak yollardan döviz almak isteyen milyonerler vardı.
‘ÇİFT KAPI’ DOLANDIRICILIK YÖNETİMİNİ İCAT ETTİ
Şık kıyafetleri, elinden düşürmediği purosu ile ‘keriz’ dediği milyonerlerle lüks otellerde buluşup pazarlık yapardı. Seçtiği otellerin özellikle iki giriş-çıkışı olması ilk tercihiydi. ‘Çift kapı’ diye adlandırılan bu dolandırıcılık yöntemi daha sonra moda oldu. Raki, buluştuğu kişiye çok ucuzdan dolar satacağını söyler, parasını aldıktan sonra otelin arka kapısından sırra kadem basardı. Dolandırılan kişiler, döviz kaçakçısı damgası yememek için polise de gidemezdi.
SUBAY KILIĞINA GİRİP DEMİREL’LE KONUŞTU
ABD 6. Filosu’nun İstanbul’a gelişini fırsat bilen Raki, bulduğu ABD subayı üniformasıyla o dönemin ünlü otellerini mesken tutmuştu. Bir otelde karşılaştığı o dönemin ünlü siyasetçisi Süleyman Demirel’le de bir ABD subayı gibi sohbet etti. Demirel’in sohbet ettiği kişinin Raki olduğu anlaşılınca günlerce gazetelere konu oldu.
Güney Zobu yaşı ilerleyince kendini ‘emekli’ etti. Son yıllarını 42 yıllık hayat arkadaşı Hale Zobu ile birlikte Tuzla’daki evinde geçirdi. Kanser ve KOAH hastalığı iyice ilerlemişti. Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Güney Zobu için dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı.
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