Dolandırıcılar şimdi de "Aşı sıranız geldi" SMS'leriyle kandırıyor
“Aşı sıranız geldi” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uyguladığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, aşı sırasını öğrenmek isteyenlere 'Her zaman turkiye.gov.tr, www.covid19asi.saglik.gov.tr ve enabiz.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun' uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı. Aşı, belirlenen öncelik sırasına göre yapılıyor ancak siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Aşı Sıranız Geldi” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı. Siber dolandırıcıların, kötü amaçlı yazılımları yaymak, aşı sırası bekleyenlerin hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlete ait web sitelerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullandığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, aşı sırası bekleyen vatandaşları siber dolandırıcılıklara karşı uyardı.
KİMLİK BİLGİLERİNİZİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
Dolandırıcıların gönderdikleri SMS’te “Aşı sıranız geldi. Kaydınızı tamamlamak ve randevu oluşturmak için xxxxxx bağlantısına tıklayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı B001” ifadelerine yer veriliyor. Randevu oluşturmak için SMS’te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.
Kriz zamanlarında oldukça savunmasız hale gelindiğini ve siber dolandırıcıların da oldukça iyi bir şekilde rol oynayarak resmi kurum adlarının ve logolarının kullanıldığı sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile aşı sırasını bekleyen masum vatandaşları kandırabildiğini belirten Alev Akkoyunlu, “Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz” dedi.
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