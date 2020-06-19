Dolar 6.85 üstünde!

Dolar 6,8570 liradan, Avro ise 7,6920 liradan güne başladı.

(İHA)
19 Haziran 2020 Cuma, 09:41
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İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8550 liradan alınan dolar, 6,8570 liradan, 7,69 liradan alınan Avro ise 7,6920 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,85 liradan, Avro ise 7,69 liradan satılmıştı.


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