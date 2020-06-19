Dolar 6.85 üstünde!
Dolar 6,8570 liradan, Avro ise 7,6920 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8550 liradan alınan dolar, 6,8570 liradan, 7,69 liradan alınan Avro ise 7,6920 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,85 liradan, Avro ise 7,69 liradan satılmıştı.
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