Dolar 7.57’yi aştı, Avro 9’a dayandı

19 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Merkez Bankası ve ekonominin attığı sıkılaştırma adımlarının etkisi sınırlı olurken Avro/ TL dün gördüğü 8.9815 ile tarih zirvesini yeniledi ve 9 liraya yaklaştı. Benzer şekilde dolar/ TL’de de hareketli günler yaşanıyor. Dolar/TL de önceki gün 7.56’nın üzerine çıktıktan sonra dün 7.57’nin üzerini gördü. Gün içinde en yüksek seviye 7.5761 oldu. Borsa İstanbul ise dün yüzde 0.12’lik sınırlı bir yükselişle kapandı.

Ayrıca Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketinde, yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 11.46’ya yükseldi. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 10.82 düzeyindeydi.

CEZALAR ZAMLANDI

Öte yandan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nde değişiklikler yapan Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Buna göre, Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi olan kişilerin, gazete TV ve sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı tavsiyelerde bulunması, yanlış ve yanıltıcı tavsiyelerde bulunması, disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi. Yeni düzenlemeyle, disiplin para cezasının alt sınırı 5 bin TL’den 10 bin TL’ye, üst sınırı ise 50 bin TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı.