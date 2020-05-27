Dolar bayram sonrası güne yükselişle başladı

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:42

Bayram tatilinde birçok ülkede koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasıyla artan risk iştahı dolarda küresel çapta gerilemeye neden oldu. Lira da dün yüzde 1'den fazla değer kazandı, 6.80 civarında seyreden Dolar/TL dün 6.6970'a kadar geriledi. Dün gelişen ülkelerin çoğu dolar karşısında iyi performans gösterdi.

Hafta sonu Döviz ve altın alım satımında uygulanan vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı.

Ünlü Menkul Değerler bir notunda uzun bir süre 6,80 civarında işlem gören doların swap anlaşmasına yönelik beklentiler, kambiyo işlemlerindeki BSMV'nin artırılması ve küresel risk iştahındaki artışın desteği ile 6,75’e doğru gerilediğini belirterek "Bu seviyenin geçtiğimiz haftaki geri çekilmelerde de kırılamadığını düşünürsek altında kalınması TL lehine hareket alanının genişlemesini sağlayabilir" yorumuna yer verdi.

Dolar/TL 7.26 ile rekor seviyeleri görmesinin ardından swap anlaşmaları sağlanacağı beklentileriyle tarihi zirvelerden 6.80'lere gerilemişti.

Haftanın devamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma takip edilecek. Cuma günü içeride de ilk çeyrek büyüme verisi izlenecek.