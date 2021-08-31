Dolarda dikkat çeken hareketlilik

31 Ağustos 2021 Salı, 14:29

Dolar/TL geçen hafta 8.42'den 8.38'e gerilemişti. Dolardaki gevşemede gelişmekte olan ülkelere artan yatırımcı ilgisi etkili olmuştu. Güne 8.38 TL seviyesinde başlayan dolar gün içerisinde 8.30 seviyesinin altını gördü. 8.2975 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL kısa sürede yeniden 8.30 seviyesinin üzerine tırmandı. Günün en yüksek seviyesi 8.3903’e kadar ulaşan parite öğle saatlerinde 8.3115’in üzerinde işlem görmeye devam etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell 27 Ağustos’ta, Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini söylemişti. Bunu çoğu üyenin desteklediğini belirten Powell, "Tahvil alımlarını azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması değil” açıklamasını yapmıştı. Powell’ın açıklaması ile ABD borsaları yükselmiş, ABD tahvil faizleri ve dolar düşüş kaydetmiş ve dolar/TL ise gün içi en düşük seviyeye gerilemişti.