Dolar güne yükselişle başladı! (07.07.2021) çarşamba
İstanbul serbest piyasada dolar/TL kuru 8,6820 liradan, avro ise 10,2760 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada güne yükselişle başlayan dolar 8,6820 liradan, avro 10,2760 liradan işlem görmeye başladı.
Serbest piyasada 8,6800 liradan alınan dolar, 8,6820 liradan satılıyor. 10,2740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2640 lira olmuştu.
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