Dolar haftayı yükselişle kapatıyor

Haftanın son işlem gününde dolar yine 7.50'yi gördü. Avro ise 0.09 oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma, 17:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını, DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde açıklamalarda bulunmasının ardından dolar ve Avro’da yükseliş yaşandı. 

Faizin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya çekmektir. Yakında bu reformları kamuoyu ile paylaşacağız. Reform gündemimize uygun adımları hızla hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

POLİTİKA FAİZİNİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR 

Öte yandan Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini %17 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Merkez Bankası, faiz kararını 21 Ocak saat 14.00'da açıklayacak.

Serbest piyasada 7,3700 liradan alınan dolar, 7,3720 liradan satılıyor. 8,9470 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9490 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3820 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9590 lira olmuştu.


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