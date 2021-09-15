Dolar için 23 Eylül uyarısı: Çılgınlık yapacaklar

15 Eylül 2021 Çarşamba, 10:52

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) erken faiz indirimi olarak görülen mesajları ardından 8.3 seviyesinden yükseldiği 8.4-8.5 bandında önümüzdeki haftaki faiz kararını bekliyor. TCMB bugün ayrıca yabancı para mevduat ve kıymetli maden depo hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırırdı. TCMB Temmuz'dan bu yana iki adımda yabancı para zorunlu karşılıkları toplam dört puan artırırken daha önce açıkladığı takvim doğrultusunda banka TL cinsi zorunlu karşılıkların (ZK) döviz tutulma imkanını da birkaç hafta içinde kaldırmış olacak.

Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir, ''Amerika’daki enflasyon rakamları beklentiler doğrultusunda geldi. Bu Türkiye’ye sadece 10 günden kısa bir süre için rahat nefes aldırdı. Ancak 23 Eylül’de yapılacak olan Merkez Bankası para kurulu toplantısından faiz indirimi sembolik de olsa kesin gelecek gözüyle bakılmasına da neden oldu'' ifadelerini kullandı.

DOLAR 12 LİRA OLUR MU?

Özdemir, ''Bazı ekonomistler doların 12 lirayı bulacağını söylüyor. Hatta abartıp 13-14 diyenlerde var. Bunun olması bugünkü şartlarda imkansız. Ancak dolar için 9.500 adil değer biçen çok sayıda saygın ekonomistte var'' dedi.

23 Eylül'ü işaret Özdemir'in dolara yönelik verdiği rakamlar şu şekilde:

''Doların 10 liranın üzerine çıkması için öncelikle Türkiye’de çok önemli gelişmeler olması lazım. Amerika’dan Türkiye’ye yönelik yaptırımlar, Halk Bankası davasında ceza gibi gelişmeler olmadan doların 10 liranın üzerine kısa vadede çıkması neredeyse imkansız.

Ancak şu ana kadar tüm gelişmeler ve politikalar doların artık yönünü yukarı çevirdiğini açık bir şekilde gösteriyor. Kaynayan dolar kazanının altına Merkez Bankası 23 eylül de daha fazla odun atıp ateşi daha da yükseltebilir.''