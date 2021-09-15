Elektrik faturalarında 'zam' oyunu: Tarih verildi

15 Eylül 2021 Çarşamba, 09:32

Meskenlerde elektrik kullanımına sık sık zam yapan ve yurttaşların tepkisini çeken iktidarın enerji üretim tercihlerini değiştirmek yerine zamlarda formül arayışına girdiğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Yeni yapılacak zamlar, daha çok sanayi, ticaret ve tarım işleriyle uğraşanlara yapılacak. Meskenleri doğrudan etkilemeyecek zamlar, tüm temel ürünler ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarıyla dolaylı olarak kendisini gösterecek” dedi.

CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Akın, BirGün'den Hüseyin Şimşek'e yaptığı açıklamada, iktidarın zam hazırlığı hakkında, “Vatandaşın tepkisi üzerine iktidar, mesken abonelerine daha az sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama abonelerine ise daha çok zam yapmayı değerlendiriyor. Meskenlerde zam yapılmadığı algısı yaratmak için sanayiye fahiş zam yapılırsa fatura yine vatandaşa kesilecek. Bütün ürünler kış aylarında zamlanacak. Geliri düşen vatandaşımızın bütçesi, kışın yapılacak bu zamla adeta sabote edilecek” ifadelerini kullandı.

1 Ekim’de yapılması beklenen elektrik zammıyla ilgili iktidarın hâlâ arayış içinde olduğunu kaydeden Akın, şunları dile getirdi:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Ekim tarihinde açıklayacağı elektrik tarifesinde son dönemde yaşanan kuraklık, uluslararası piyasalarda doğalgazın fiyatının yükselmesiyle artan maliyetler nedeniyle büyük bir zam yapılması bekleniyor. Maliyetlerin artacağı neredeyse aylar öncesinden bilinmesine karşın iktidar herhangi bir politika geliştirilmedi. İktidar, aylar öncesinden ülkemizde yaşanacak kuraklığı görmezden geldi. Pandemi sonrası uluslararası enerji fiyatlarında yaşanacak artışa karşın herhangi bir politika uygulamadı. Oysa bu dönemde yapılacak kaynak yönetimi ve elektrik üretimine ilişkin planlamayla elektrikteki maliyet artışının etkisi vatandaşlara yansıtılmayabilirdi. Ancak geldiğimiz aşamada iktidar bugüne kadar uyguladığı en iyi politika olan ‘faturayı vatandaşa keserek zam yapmayı’ hayata geçirmeye hazırlanıyor.”