Dolarda tapering beklentisi: Yine yükselecek

15 Eylül 2021 Çarşamba, 09:47

ABD’de yıllık ve aylık enflasyon verilerinin Fed’in ‘geçici’ söylemini destekler şekilde yavaşlaması dolar endeksinde düşüşe neden olsa da, dolarda uzun pozisyonlara haftalık girişler Mart 2020’den bu yana en yüksek düzeyde ve HSBC’nin de aralarında olduğu finans kuruluşları dolarda tapering’e paralel kademeli bir yükseliş bekliyor. Bunun nedeni, “geçici” söylemini destekleyen bu yavaşlamanın ABD Merkez Bankası’nın varlık alımlarını azaltmasına (tapering) dair takvimini tekrar belirsizleştirmesi.

Dünya'dan Hilal Sarı'nın haberine göre, Küresel dolar arzını hızlı bir şekilde azaltması beklenen tapering’in er ya da geç başlayacak olması, hem yükselen enflasyon hem de büyümeye yönelik yeni endişelerle birleşince yatırımcıların doların “güvenli liman” cazibesine kapılmasına yol açıyor. Son haftalarda dolarda uzun pozisyonlara girişler çok hızlı arttı ve geçtiğimiz hafta Mart 2020’den bu yana en yüksek düzeye geldi. HSBC’nin de aralarında olduğu birçok kurumsal yatırımcı da doların gelecek çeyreklerde kademeli olarak yükselmesini öngörüyor. Banka Fed’in tapering’i ötelemesinin dolarda düşüşlere neden olabileceği ancak bunun geçici olacağı görüşünde ve notunda “Delta vakalarında zirvenin geride bırakıldığına dair bir işaretle Fed normalleşecek” diyor.

'FED, VARLIK ALIMLARINI AZALTACAK'

Fransız varlık yönetimi şirketi Carmignac’tan Yatırım Komitesi Üyesi Gergely Majoros “Fed kendini bir anda bir tür ‘Staglaston 2.0’ın içinde bulabilir ve bu optimal bir para politikasına ulaşmayı hayli zorlaştıracaktır” değerlendirmesini yapıyor. Ekonomistlerin büyük bir kısmına göre Fed 2021 bitmeden veya 2022’de varlık alımları azalmaya başlayacak. Ham madde maliyetleri, çip krizi, çipin birçok sektörde dalga dalga uzayan etkileri, tedarik zinciri sıkışmalarıyla boğuşan şirketlerin maliyetleri tüketicilere yansıtmaya devam etmesi enflasyonu yükseltmeye devam edecek bir unsur olurken, Fed’in tapering’i de küresel ekonomide dolara olan talebi artıracak bir adım.

İSVEÇ FRANGI KARŞISINDA DA GERİLEDİ

Yıl başından bu yana yüzde 2,7 yükselen dolar endeksi, dün beklentilerin altında gelen ABD TÜFE verisi sonrası TSİ 16:28 itibariyle 92,36 düzeyine kadar geriledi. Güne 1,18’den başlayan euro/dolar paritesi ise veri sonrası güçlenerek gün içinde 1,1846 düzeyine kadar çıktı. Dolar İsveç frangı karşısında da yüzde 0,3 geriledi.