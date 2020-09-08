Dolar kuru tüm zamanların en yükseğinde

08 Eylül 2020 Salı, 09:06

Serbest piyasada 7,4570 liradan alınan dolar, 7,4590 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4640 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8240 lira olmuştu.

Bu sabah 7.4541 TL ile açılan dolar yeni bir rekor kırarak 7.4717 TL seviyesine kadar yükseldi.