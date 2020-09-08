Dolar kuru tüm zamanların en yükseğinde
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4590 liradan, Avro 8,8120 liradan güne başladı. Dolar yeni rekor kırarak 7.47 TL'yi aştı.
Serbest piyasada 7,4570 liradan alınan dolar, 7,4590 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4640 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8240 lira olmuştu.
Bu sabah 7.4541 TL ile açılan dolar yeni bir rekor kırarak 7.4717 TL seviyesine kadar yükseldi.
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