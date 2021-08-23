Dolar ne kadar? (23 Ağustos 2021)
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,46 seviyelerinde işlem görüyor.
Cuma günü 8,5613'e kadar yükselmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 8,4945'ten tamamladı.
DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 8,4610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 9,9070'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 gerilemeyle 11,5460'tan alıcı buluyor.
Dolar endeksi, cuma günü 93,7 ile 4 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kapanışta 93,5 seviyelerine gerilerken, bugün de yüzde 0,1 değer kaybıyla 93,4 civarında bulunuyor. Avro/dolar paritesi de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,1710 seviyelerinde hareket ediyor.
DAHA FAZLA NETLİK ARANACAK
Analistler, yatırımcıların bu hafta perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantılarına odaklandığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmasından varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair daha fazla netlik aranacağını söyledi.
Bu gelişme öncesinde döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini aktaran analistler, bugün ABD ve Avrupa'da öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi, yurt içinde ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantının takip edileceğini bildirdi.
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