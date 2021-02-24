Dolar ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0820 liradan, Avro 8,6080 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2021 Çarşamba, 09:02
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Serbest piyasada 7,0800 liradan alınan dolar, 7,0820 liradan satılıyor. 8,6060 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,6080 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0700 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,5910 lira olmuştu.


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