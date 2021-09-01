Dolar son 3 ayın en düşük seviyesine yaklaştı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 09:54

Piyasalarda bugün ikinci çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri ve Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenleyeceği yatırımcı toplantısı izlenecek.

Dolar/TL'de dün görülen en düşük seviye 8.2975 olurken 8.2865 seviyesinin aşağı kırılması durumunda kur 11 Mayıs'tan beri en düşük seviyeyi görecek. İşlemciler bu seviyelerden lokal talep gelip gelmeyeceğini de yakından takip ediyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bu sabah saat 08.38'de 8.3100/8.3250 seviyesindeydi. Euro/TL 9.8025/9.8269, sepet bazında TL 9.0564/9.0785 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 365/368 baz puan seviyesinden kapandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağı konusunda sinyal bekleyen yatırımcılar Cuma günü açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisine odaklanmış durumdalar. Fed adımları izlenirken küresel piyasalarda dolar diğer büyük para birimleri karşısında üç haftalık dip seviyesi yakınlarında işlem gördü.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen Cuma Jackson Hole sempozyumundaki konuşmasında merkez bankasının varlık alımlarını bu yıl azaltmaya başlayabileceğini ifade etmiş ancak faizleri artırma konusunda acelesinin olmadığını belirtmişti. Bu açıklamalar dolarda değer kaybına gelişmekte olan para birimlerinde ise belirgin değerlenmelere neden olmuştu.

ENFLASYON ENDİŞE KONUSU

Bugün iç piyasada açıklanacak ikinci çeyrek GSYH verileri ve TCMB'nin 1400'te başlaması beklenen yatırımcı toplantısı ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Ayrıca bugün ISO Ağustos ayı Türkiye imalat sanayi PMI endeksi ve İTO öncü enflasyon verileri de takip edilecek.

Ekonomistler bugünkü veri sonrası tahminlerinde yukarı yönlü yeni revizyonlar yapabileceklerini de belirtiyorlar. Tahminler büyümenin 2021'de yüzde 10'u aşmasa bile bu seviyelere yaklaşacağını gösterirken canlı iç talep ile enflasyon endişeleri ise artıyor.

Artan enflasyon endişelerine karşın TCMB'nin son açıklamaları enflasyondaki yükselişin geçici olacağı yönünde. Piyasalar bunu bir faiz artışı yapılmayacağı sinyali olarak görüyor. Piyasalarda faiz artışı ihtiyacı olup olmayacağı kısmen de olsa tartışılırken siyasilerin faiz indirim çağrılarını sürdürmesi ve yüzde 18.95'e yükselen enflasyon endişe kaynağı.

ENFLASYON VERİLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Piyasalar bu kapsamda yatırımcı toplantılarında TCMB'nin kullanacağı ifadelerden bir sonraki PPK kararı hakkında ve ilk faiz indirimi zamanlaması hakkında güncel fikir sahibi olmaya çalışacaklar. Bankacılar bu Cuma günü açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verilerini de yakından takip edecekler.

ENFLASYON ARTABİLİR

Tahminler enflasyonun bu ay yüzde 18.95'in yukarı yönlü kırmayacağına işaret ediyor. Ekonomistlerin enflasyonun Ağustos'ta yüzde 18.7 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörseler de düşüşe geçmeden önce yüzde 19'u aşabileceğinden ya da uzun süre bu seviyelerde kalacağından endişe duyuyorlar.

Reuters anketlerinde oluşan beklentiler Kasım ve Aralık aylarında ise enflasyonda faiz indirimi için alan oluşabileceğini ancak bunun 100 baz puan ile sınırlı olduğuna işaret ediyor.

FAİZ İNDİRİMİ ENDİŞESİ



Piyasalar TCMB'nin faiz indirimini bugüne kadar yapmamış olmasının TL pozitif olduğunu belirtirken bir diğer taraftan siyasilerin buna tepkisini de yakından takip ediyorlar. Bu kapsamda TCMB'nin erken bir faiz indirimi yapıp yapmayacağı endişesi hâlâ TL'de hissediliyor.

Ayrıca ekonomi yönetimininden gelen mesajlar ardından bireysel krediler konusunda yeni açıklanacak makroihtiyati tedbirler de piyasanın izlediği konular arasında.