Dolar ve altın alınır mı, satılır mı?
Ağustos 2018'in ardından TL bir kez daha dolar ve avro gibi yabancı para birimleri karşısında rekor değer kaybı yaşıyor. Cumhuriyet Tv’ye konuşan ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, döviz ve altındaki yükselişi ekonominin kötü gidişiyle açıkladı. Salgın dönemine de vurgu yapan Ekonomist Demir, Merkez Bankası’nın atması gereken adımlara da değindi.
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